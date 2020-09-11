Москва, , 13:11 — REGNUM Нефть остается под серьезным давлением из-за тех же причин, что и раньше — слабый спрос, пандемия, ситуации вокруг Белоруссии и Навального, а также природные катаклизмы в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

«Запасы в США выросли на 2 миллиона баррелей, несмотря на ожидания о сокращении на 1,3 миллиона баррелей, а трейдеры и нефтяные компании начали бронировать танкеры для хранения топлива.

Помимо этого, в развитых странах растет количество заражений — Франция и Испания зафиксировали суточные рекорды на этой неделе.

В совокупности все эти факторы способствовали падению цен на нефть с максимальных значений сентября в районе $45,50 долларов за баррель ниже $40. В ближайшей перспективе не стоит ждать резкого восстановления цен, возможны колебания на 5−7% в обе стороны.

Маловероятно, что рынок нефти будет активен до выборов в США и прояснения ситуации с возможными локдаунами в европейских странах», — считает эксперт.

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