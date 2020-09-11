Москва, 11 сентября, 2020, 13:13 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит 14 сентября визит в Россию, заявил 11 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

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"Будет рабочий визит, у него будет общение с президентом Владимиром Путиным», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос, планируется ли подписание документов по итогам переговоров президентов. Проведение итоговой пресс-конференции не планируется, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не рассматривает возможность инкорпорации Белоруссии.

Комментируя предстоящий визит Лукашенко в Россию, Песков заявил, что лидеры двух государств обсудят вопросы экономического и иного сотрудничества двух частей Союзного государства России и Белоруссии.

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