Минск, 9 сентября 2020, 15:26 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко может «собачиться» с российским лидером Владимиром Путиным практически по любым вопросам. Об этом глава республики заявил в интервью российским СМИ.
Лукашенко отметил, что из-за решений, которые принимаются, но не реализуются, государства дошли до абсурда — «развернули газовые войны, молочные войны, конфетные войны, нефтяные войны».
Белорусский лидер выразил надежду, что из этой ситуации был извлечён урок, в том числе президентами двух стран.