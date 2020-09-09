Минск, , 15:26 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко может «собачиться» с российским лидером Владимиром Путиным практически по любым вопросам. Об этом глава республики заявил в интервью российским СМИ.

Лукашенко отметил, что из-за решений, которые принимаются, но не реализуются, государства дошли до абсурда — «развернули газовые войны, молочные войны, конфетные войны, нефтяные войны».

Белорусский лидер выразил надежду, что из этой ситуации был извлечён урок, в том числе президентами двух стран.

«Как-то на переговорах с Владимиром Владимировичем полгода назад, обсуждая эту тему, мы пришли к мнению, что мы можем, скажем, по-мужски собачиться по любым вопросам. Но оборона и безопасность — это святое».