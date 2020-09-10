Бишкек, 10 сентября, 2020, 15:22 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков в ходе рабочего визита в Москву провел переговоры со своим казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди. Об этом сообщила пресс-служба киргизского внешнеполитического ведомства.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

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Глава киргизстанского МИДа отметил успешность совместной борьбы с коронавирусной инфекцией и поблагодарил власти Казахстана за содействие в возвращении киргизстанцев на родину и предоставление транзитного коридора.

В свою очередь министр иностранных дел Казахстана заявил о том, что казахская сторона приняла решение о возобновлении авиасообщения с Киргизией и начале работы всех пограничных контрольно-пропускных пунктов в полном объеме.