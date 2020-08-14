Бишкек, , 17:10 — REGNUM Россия может восстановить регулярные пассажирские авиарейсы в страны Туркестанского региона, а также в некоторые другие государства ближнего зарубежья уже с 1 сентября 2020 года, передает «Ассоциация туроператоров».

По мнению аналитиков, на скорое возобновление авиасообщения зарубежье указывает сразу несколько признаков, главным из которых является создание в России первой в мире вакцины от коронавируса, массовое производство которой планируют наладить не позднее сентября текущего года.

Также эпидемиологическая ситуация в странах СНГ, которые выразили намерение приобрести российскую вакцину, тоже начнет нормализоваться после ее получения.

Отмечается, что Киргизия, Казахстан и Таджикистан изначально были в списке 30 стран, в которые Министерство транспорта России предлагало возобновить регулярные пассажирские авиаперелеты в первую очередь.