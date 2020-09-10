Минск, 10 сентября, 2020, 12:07 — ИА Регнум. Усиленные меры прокурорского реагирования необходимо принимать в отношении организаторов Координационного совета белорусской оппозиции. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 сентября, представляя Андрея Шведа в должности генерального прокурора.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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"Вы должны давать не только правовую оценку действиям организаторов и агитаторов, но и предпринимать более мощные, острые меры прокурорского реагирования на подобные действия», — приводит слова главы государства БелТА.

Как сообщало ИА REGNUM, новый генпрокурор Белоруссии Швед заявил о готовящемся усилении профилактической работы, направленной на пресечение нарушений общественного порядка. Любые подобные действия необходимо пресекать на корню, подчеркнул он.

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