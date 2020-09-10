Москва, 10 сентября, 2020, 11:54 — ИА Регнум. Объединение усилий стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) необходимо для преодоления последствий пандемии коронавируса, их совокупный потенциал становится более востребованным. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров 10 сентября на открытии заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) государств — членов ШОС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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Он отметил, что ШОС способна реагировать на возникающие риски и угрозы, так как имеет богатый опыт сотрудничества стран в разных сферах. У организации есть эффективные рабочие механизмы.

В настоящее время нужны коллективные усилия для преодоления политических и социально-экономических последствий пандемии, и «значимость солидного потенциала ШОС особенно возрастает», подчеркнул Лавров.

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