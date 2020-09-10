Москва, , 09:58 — REGNUM Переговоры, которые провели на полях встречи глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Индии Субраманьям Джайшанкар, прошли превосходно. Такое мнение 10 сентября высказал глава индийского МИД на своей странице в соцсети Twitter.

Как написал Джайшанкар, ему было приятно провести встречу с главой российского МИД, которая прошла очно.

«Превосходные переговоры, которые отражают наше особое и привилегированное стратегическое партнерство. Оцените наши обмены информацией о международной ситуации», — отметил в своем сообщении глава МИД Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в послании назвал свой визит в Иран, а также встречу с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом продуктивными.