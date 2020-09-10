Москва, 10 сентября, 2020, 08:43 — ИА Регнум. Осенью 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает прихода в Россию трёх новых штаммов вируса гриппа, к которым еще не выработан коллективный иммунитет, сообщается на портале мэра столицы.

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Поэтому медики считают, что вакцинация в этом эпидсезоне — самый действенный и безопасный способ защититься от гриппа и ОРВИ.

При этом ВОЗ отмечает, что прививка от гриппа не защищает от коронавируса. Но вакцинация важна, потому что одна инфекция может усилить другую и вызвать более тяжелые последствия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за первую неделю вакцинации привились от гриппа и ОРВИ более 350 тысяч человек.

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