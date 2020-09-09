Афины , 9 сентября, 2020, 23:34 — ИА Регнум. Правительство Греции объявило о введении чрезвычайного положения на острове Лесбос из-за пожара в лагере мигрантов «Мория», 9 сентября сообщает агентство Reuters.

Цитата и видео VOA News Пожар в лагере беженцев «Мории» на острове Лесбос

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По постановлению правительства на остров для поддержания правопорядка направлены дополнительные подразделения полиции.

Министр миграции Греции Нотис Митаракис заявил, что около 2000 человек, пострадавших от пожара, временно размещены на пароме и двух корабля греческого флота.

Пока неясно, как размещены остальные беженцы. В «Мории» находилось около 12 000 нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. Лагерь полностью сгорел и не подлежит восстановлению.

При этом за несколько дней до пожара, причины которого пока не установлены, в лагере «Мория» была выявлена вспышка COVID-19.

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