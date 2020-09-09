Афины , , 21:12 — REGNUM Крупнейший лагерь для нелегальных мигрантов на греческом Лесбосе уничтожен огнем, 9 сентября сообщает агентство Reuters.

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По сообщению местных властей, лагерь «Мория», в котором было размещено более 12 000 человек, «вероятно, полностью разрушен». Число жертв пожара пока не подсчитано, основной версией ЧП является поджог.

Как сообщало ИА REGNUM, несколькими днями ранее власти начали массовые проверки на COVID-19. По состоянию на утро 9 сентября в лагере было зарегистрировано 35 случаев коронавирусной инфекции.

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