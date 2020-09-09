Митилини, Греция, 9 сентября, 2020, 23:08 — ИА Регнум. Власти греческого Лесбоса намерены переместить беженцев из сгоревшего лагеря «Мория» в другие лагеря или размещать на кораблях в море, 9 сентября сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

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Мэр города Митилини Стратис Кителис заявил, что мигрантов срочно надо разместить вне населенных пунктов для предотвращения вспышки COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за несколько дней до пожара, который уничтожил «Морию», в крупнейшем лагере беженцев была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.

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