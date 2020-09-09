Минск, 9 сентября, 2020, 14:39 — ИА Регнум. В случае, если в Белоруссии будут приняты изменения в конституции, в республике могут состояться досрочные президентские выборы. Об этом 9 сентября заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью российским СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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По словам белорусского лидера, в случае, если будет изменена конституция страны, в ней необходимо будет прописать выборы главы государства.

«Но отдельно, отдельно, и я к этому склонен, чтобы провести досрочные президентские выборы. Я это не исключаю», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в случае, если со стороны стран Запада будет начата агрессия против России, Белоруссия вступит в войну.