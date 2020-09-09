Минск, , 14:01 — REGNUM В случае, если со стороны стран Запада будет начата агрессия против России, Белоруссия вступит в войну. Об этом 9 сентября заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью российским СМИ.

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«Если бы кто-то осуществлял агрессию против России через Белоруссию или рядом с Белоруссией, а зона ответственности ОДКБ в нашем и Союзном государстве — Запад <…>, белорусская армия — 60 тыс. штыков, 65 (тыс.), — она вступает в войну», — заявил Лукашенко.

Также он уточнил, что группировка ВС России, со своей стороны, поддерживает белорусскую армию и они вместе отражают агрессию на западном направлении, что является общей зоной ответственности.

«Если бы вдруг это случилось на западном направлении, севернее или южнее, мы бы немедленно защищали Россию», — добавил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что силовики республики при задержании участников массовых акций протеста в Минске и других городах действовали в рамках закона.