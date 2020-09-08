Хабаровск, 8 сентября, 2020, 04:23 — ИА Регнум. Арбитраж Хабаровского края удовлетворил банкротный иск госбанка, кредитующего малый и средний бизнес — АО «МСП Банк» к активу супруги бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала — Ларисы Стародубовой. В отношении ООО «Торэкс», которое работает в сфере обработки отходов и лома металлов, введён первый этап процедуры несостоятельности — наблюдение. Оно продлится до 14 декабря 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Фургал

Временным управляющим назначен Кирилл Бодров из Союза арбитражных управляющих «Возрождение» (Москва). В третью очередь реестра кредиторов внесено требование банка в размере 267 070 543,75 рубля, где 243 869 332,12 рубля — основной долг, 7 885 864,64 рубля — проценты, 15 315 346,99 рубля — неустойка.

Ответчик входит в дальневосточную ассоциацию переработчиков лома. Единственным владельцем с долей 25% на сегодня является Стародубова. Основная часть актива — собственная доля компании, так как из числа владельцев вышло АО «Армада».

На сегодня идёт активное формирование реестра кредиторов, в числе которых уже отметились АО «Корпорация развития Дальнего Востока», ООО «Иркутский Вторчермет» с претензиями на сумму свыше 24 млн рублей и другие.

Напомним, Сергей Фургал был задержан в начале июля 2020 года, став фигурантом уголовного дела об убийстве бизнесменов, которое произошло более 15 лет назад. На сегодня Фургал находится в Лефортово. Арест ему продлён до 9 декабря 2020 года. Расследование уголовного дела продолжается. Одновременно с этим в арбитражах слушаются крупные споры, связанные с бизнес-активами семьи Фургала.

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