Москва, 7 сентября, 2020, 18:16 — ИА Регнум. Обсуждение предложения ЦИК о переносе единого дня голосования состоится 22 сентября 2020 г., сообщает 7 сентября телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Алексей Колчин ИА REGNUM Избирательный участок

Соответствующая информация поступила от председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса.

Вопрос будет рассматриваться комитетом Совфеда, возглавляемым Клишасом. Будет учитываться вопрос необходимости сохранить нормальное течение учебного процесса.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава российского Центризбиркома Элла Памфилова предложила перенести дату единого дня голосования с сентября на апрель.