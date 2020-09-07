Москва, , 17:05 — REGNUM Апрель мог бы быть оптимальным месяцем для единого дня голосования в России, сообщила 7 сентября глава ЦИК Элла Памфилова.

Выборы Иван Шилов © ИА REGNUM

Памфилова «Считаю, что лучше найти оптимальный месяц и привести ЕДГ и каникулы к единому знаменателю. Например, проводить выборы в апреле, установить единую неделю каникул, когда можно проводить выборы».

Она пояснила, что, если её предложение будет поддержано, нововведение нужно будет согласовывать со школами, в ряде которых находятся избирательные участки.

Напомним, в этом году единый день голосования состоится с 11 по 13 сентября.

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