Москва, 7 сентября 2020, 17:05 — REGNUM Апрель мог бы быть оптимальным месяцем для единого дня голосования в России, сообщила 7 сентября глава ЦИК Элла Памфилова.
Она пояснила, что, если её предложение будет поддержано, нововведение нужно будет согласовывать со школами, в ряде которых находятся избирательные участки.
Напомним, в этом году единый день голосования состоится с 11 по 13 сентября.
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