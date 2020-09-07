Москва, 7 сентября, 2020, 16:01 — ИА Регнум. Обвальное падение цен на нефть, начавшееся на прошлой неделе, в первый рабочий день текущей недели 7 сентября только усилилось, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

(сс) Robzor Нефтепровод

«Сегодня ближе к вечеру цена нефти марки Brent падает на 0,8%, а цена WTI — на 1,03%.

Причиной обвала, вместе со страхами развития второй волны пандемии коронавируса, стала ещё и публикация в Bloomberg о том, что Саудовская Аравия намерена снизить цены на октябрьские поставки нефти для своих покупателей в США и Китае.

И хотя информация не получила официального подтверждения, у нефтяного рынка появились основания опасаться за дисциплину стран-участниц ОПЕК+ и даже за стабильность самого соглашения.

Цены на нефть уже пробили вниз все прошлые уровни поддержки, Brent едва удерживается выше $42 за баррель, но поход на $41 за баррель уже выглядит реальным.

Нефть марки WTI в свою очередь торгуется уже ниже $40 за баррель. На сегодня цена Brent прогнозируется в диапазоне $41,80−43 за баррель», — считает эксперт.

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