Санкт-Петербург, 7 сентября, 2020, 16:35 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подвел итоги первой недели осени. На своей официальной странице «ВКонтакте» он рассказал о начале учебного года, вакцинации в преддверии сезонного осложнения эпидемиологической ситуации и об очередных снятиях ограничений.

Дарья Драй ИА REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

По словам градоначальника, в первую неделю учебного года он проверил, как организовано горячее питание школьников.

«По поручению президента России все ученики начальных классов будут завтракать бесплатно. Лично убедился в том, что в сложной эпидемической ситуации соблюдаются все меры безопасности», — написал Беглов.

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Помимо этого, он заявил, что совместно с Роспотребнадзором приняли решение с 12 сентября возобновить работу петербургских театров, кинотеатров и фуд-кортов.

«Отменили предварительную запись в плавательных бассейнах, фитнес-центрах, библиотеках и архивах. Главное условие — соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора, стандарта безопасной деятельности, социальной дистанции», — резюмировал градоначальник.

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Кроме того, Александр Беглов сообщил о том, что сделал прививку от гриппа и призвал каждого петербуржца позаботиться о себе и своей семье.

«Сезонный грипп может усугубить течение любого заболевания, в том числе вызванного COVID-19. Прививочные кабинеты в поликлиниках работают в две смены. Передвижные пункты дежурят у метро», — уточнил он.

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Также губернатор рассказал, что проинспектировал новый корпус Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице, который был заложен два месяца назад. По его словам, в настоящий момент бетонный каркас завершен на уровне всех шести этажей. Сейчас там выполняется внутренняя отделка, прокладываются инженерные сети.

«Весь цикл работ проводится одновременно. Уже в декабре откроем здесь высокотехнологичный стационар на 302 койки. В случае необходимости он может быть экстренно переоборудован под инфекционное отделение. Все новые клиники в городе будем возводить по такому же принципу — как трансформеры», — подытожил он.

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