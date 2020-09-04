Санкт-Петербург, , 12:05 — REGNUM В декабре 2020 года в Санкт-Петербурге будет введен в эксплуатацию новый корпус Госпиталя для ветеранов войн. Стройплощадку нового стационара на Народной улице в пятницу, 4 сентября, посетил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Строительство нового корпуса началось 9 июля 2020 года. Уже завершены монолитные работы на уровне всех шести этажей, идет внутренняя кладка, сооружаются наружные и внутренние инженерные сети, идут фасадные работы.

Новый корпус спроектирован на 302 койки, в случае необходимости может быть переоборудован под инфекционное отделение на 400 коек. Напомним, что Госпиталь ветеранов войн с апреля и до 17 августа принимал больных коронавирусной инфекцией, и остаётся в готовности на случай второй волны пандемии.

В штатном режиме в новом корпусе госпиталя будут находиться хирургическое и неврологическое отделения, отделение реанимации и интенсивной терапии, а также лаборатория. В палатах на 3−4 человека будут установлены панели с кнопкой вызова персонала, точки подачи кислорода, душ и туалет.

«Губернатор подчеркнул, что в дальнейшем все новые клиники в городе будут проектироваться и строиться по такому же принципу — как трансформеры», — отметили в пресс-службе главы Санкт-Петербурга.

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