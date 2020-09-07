Санкт-Петербург, 7 сентября, 2020, 15:02 — ИА Регнум. Правительство Финляндии сохранило ограничения на внешних границах с Россией, установленные с начала пандемии коронавируса и не назвало сроки, до какого времени они будут действовать, говорится в сообщении, размещенном 7 сентября на сайте генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Иван Шилов ИА REGNUM Русско-финские отношения

Следите за развитием событий в трансляции: «Страны возобновляют авиасообщение и открывают границы — трансляция»

"Ограничения на пересечение внешней границы сохраняются, — говорится в сообщении. — На данный момент нет информации о том, когда будут сняты ограничения на пересечения границ другим категориям граждан».

Отметим, ранее сообщалось, что правительство Финляндии проверяет эпидемиологическую обстановку раз в две недели. Важным фактором для рассмотрения вопроса об открытии границ или о продлении срока ограничения передвижения служит коэффициент заболеваемости коронавирусом. Согласно ему, коэффициент заболеваемости в стране не должен превышать восемь случаев на 100 000 человек за14 суток.

Поскольку в отношении России показатели заболеваемости еще не снизились до необходимого уровня, открыть границу для российский туристов Финляндия не готова.

Читайте также: Финский визовый центр в Петербурге начинает выдавать визы