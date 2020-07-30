Санкт-Петербург, , 12:37 — REGNUM Финскую визу можно будет получить в Петербурге после «коронавирусного» перерыва. Как сообщает Визовый центр Финляндии, выдача паспортов возобновляется с 3 августа.

Получить свои документы с готовой визой смогут те, кто подавал их до пандемии, но не успел получить до закрытия центра на карантин.

Визовый центр будет работать исключительно по предварительной записи и только три дня в неделю: по понедельникам, вторникам, средам с 10:00 до 14:00.

Напомним, Финляндия пока не открыла границы для граждан РФ, поэтому подать документы на новую визу тоже еще нельзя.

Россия на взаимной основе возобновила международное сообщение только с тремя государствами: Великобританий, Танзанией и Турцией. Перелеты начнутся с 1 августа.

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