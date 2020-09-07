Москва, 7 сентября, 2020, 14:45 — ИА Регнум. Ситуация с лесными пожарами в России существенно улучшилась по сравнению с прошлой неделей. Очаги с активным горением остались в шести регионах, говорится в сообщении пресс-службы МЧС РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Борьба с лесным пожаром

По состоянию на 7 сентября 34 очага активного горения действуют в шести субъектах РФ. Относительно прошлой недели количество пожаров сократилось на 13%, гибель на них людей — на 40%, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, к 6 сентября в Красноярском крае потушили все пожары, действовавшие на территории 20,2 тысяч гектаров.

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