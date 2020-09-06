Москва, , 05:44 — REGNUM Все лесные пожары в Красноярском крае, действовавшие на территории 20,2 тысяч гектаров, были ликвидированы, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

Сообщается, что к 6 сентября на территории РФ действовало 18 лесных пожаров на общей площади в 8 901 гектар. Наибольшая площадь, охваченная огнем — в Иркутской области. Там пожары полыхают на территории 6 777 гектаров. Также лесные пожары на площади в 1598 гектаров действуют в Ростовской области.

Также лесные пожары зафиксированы на территории Якутии, Нижегородской, Саратовской и Оренбургской областей, а также в Карачаево-Черкесии. Накануне общая площадь лесных пожаров в России оценивалась в 29 тысяч гектаров. Из них 20,2 тысячи гектаров приходилось на Красноярский край.

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