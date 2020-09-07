Ущерб мировой экономике от пандемии: Россия отделается лёгким испугом
Москва, 7 сентября, 2020, 13:52 — ИА Регнум. Количество заразившихся в мире превышает 27 млн человек, эта цифра уверенно превышает население Австралии. Уверенное лидерство по ушедшим из жизни от пандемии держат США, Бразилия и Индия. Россия вряд ли войдет в первую десятку по количеству жертв от напасти года, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя размер ущерба мировой экономике от пандемии коронаируса.
Как сообщало ИА REGNUM, мировая экономика из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, к 2025 году может потерять около $35 трлн. Такое мнение профессора Австралийского национального университета Уоррика Маккиббина.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией — все новости»
Читайте также: Пандемия может нанести ущерб мировой экономике на $35 трлн — Bloomberg