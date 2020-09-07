Москва, 7 сентября, 2020, 13:52 — ИА Регнум. Количество заразившихся в мире превышает 27 млн человек, эта цифра уверенно превышает население Австралии. Уверенное лидерство по ушедшим из жизни от пандемии держат США, Бразилия и Индия. Россия вряд ли войдет в первую десятку по количеству жертв от напасти года, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя размер ущерба мировой экономике от пандемии коронаируса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Нужно отметить, что динамика распространения коронавируса за последние две недели во многих странах мира будто бы оживилась, она набирает новую высоту, подходя к новым максимумам, превышающим 300 тыс. заболевших в мире ежедневно.

С моей точки зрения, ущерб экономике России и другим странам мира от коронавируса точно оценить не удастся. Здесь действуют тысячи факторов, они влияют на деловую активность, давят на активы, включая сырьевые ресурсы, а главное, тормозят инвестиции в развитие бизнеса.

Предварительно ущерб мировой экономике оценили $35 трлн. Уверен, что Россия отделается легким испугом. Причем уже понятно, что даже недополученные в бюджет экспортной выручки и рост риска сокращения торгового сальдо стали реальностью.

С ростом деловой активности на мировых ранках ситуация выправится. В целом, именно России с высокой вероятностью удастся понести минимальные потери населения и экономике на фоне пандемии», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, мировая экономика из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, к 2025 году может потерять около $35 трлн. Такое мнение профессора Австралийского национального университета Уоррика Маккиббина.

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