Москва, , 13:07 — REGNUM Мировая экономика из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, к 2025 году может потерять около $35 триллионов. Такое мнение профессора Австралийского национального университета Уоррика Маккиббина приводит Bloomberg, пишет «РГ».

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Маккиббин считает, что в настоящее время мировая экономика находится на пике восстановления после коронакризиса, но до конца 2020 года страны могут столкнуться с новыми проблемами.

Австралийский профессора выразил мнение, что правительства должны продолжать усилия по поддержке экономик. «Многие из них уже сейчас готовы приостановить «антивирусные» меры поддержки», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, покупательная способность жителей России во втором квартале 2020 года относительно 12 из 24 основных продовольственных товаров снизилась до минимума за последнее десятилетие

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