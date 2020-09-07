Москва, 7 сентября, 2020, 13:17 — ИА Регнум. На мировых рынках понедельник 7 сентября напоминает выходной: из-за Дня труда в США биржи Нью-Йорка закрыты, и торговля американскими акциями не ведётся. А движения именно там и были на прошлой недели главными драйверами для всех валютных пар с участием доллара против других резервных валют, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Поэтому следующего шага посерьёзнее и по доллару, и по евро, в том числе и относительно рубля, надо бы ждать не раньше 8−9 сентября. Пока коррекция вниз на фондовом рынке Америки не выглядит слишком большой, по сравнению с долгим и мощным летним ростом, иона вряд ли угрожает сильно изменить валютные расклады: «защитных» покупок доллара и казначеек США в 3−4 сентября почти не наблюдалось, зато слегка подешевевшие акции биржи уже понемногу снова принимались выкупать.

Прошлую неделю пара евро/доллар закрыла попыткой ослабления снова именно доллара, что даёт повод и в России доллару закрепиться на денёк-другой в промежутке от 74.5 до 76 руб. Не даёт пока оснований для ещё одной порции распродажи рубля и сравнительно спокойная пауза в развитии истории вокруг «берлинского пациента» Алексея Навального.

Конечно, если до конца недели запад консолидирует против России чёткую обвинительную позицию, то курс доллара способен подскочить на такого рода новостях и ещё на 1−1,5 рубля. Но пока что Германия терпеливо ждёт от властей России объяснений или хотя бы первых предметных комментариев по началу расследования и не спешит с обвинениями, одновременно подтверждая намерение и запустить «Северный поток — 2», никак не увязывая с отравлением Навального данный коммерческий газовый проект.

Прямые поставки газа из России действительно очень важны для надёжного обеспечения энергией сразу нескольких заинтересованных стран ЕС по разумным ценам, поэтому солидарно с Германией выступил и подтвердил нетерпение по срокам завершения второй нитки и премьер Швеции.

Слегка нагнетают ситуацию лишь британские представители, но они уже не имеют после брекзита прежнего веса при формировании позиции ЕС. Да и сама мысль обвинить жёстко именно российские силовые структуры в безрезультатном отравлении выглядит слишком абсурдно, после того как сами же российские власти не воспрепятствовали ничем отправке Навального на лечение в Европу, где очевидно был бы быстро выявлен любой яд, и уж тем более если кто-то использовал после дела Скрипалей вновь печально прославившийся «Новичок», оставляющий такие яркие и узнаваемые следы.

Так что даже американская пресса пока, сдержанно обсуждая тему санкций больше теоретически, муссирует лишь вариант садресными, персональными санкциями против предполагаемых виновных, но даже не поднимает всерьёз тему специальных ограничений для целых отраслей российской экономики или против держателей российского госдолга, хотя именно эти вопросы постоянно всплывали раньше в случае любых политических осложнений и обвинений в адрес Москвы.

Нефтяные колебания сейчас невелики и для российской валюты не принципиальны, ведь объёмы сделок ЦБ с валютой в рамках бюджетного правила на годовых минимумах, поскольку нефть находится всё лето курсируют недалеко от водораздела, который формально запускает покупки или продажи валюты российским регулятором. А лакмусовой бумажкой для настроений по рублю должен стать аукцион Минфина по размещению ОФЗ 9 сентября.

На прошлом аукционе неделю назад спрос оказался высоким, несмотря ни на что, приближался к 350 млрд руб, а разместил Минфин в итоге бумаг на 215 млрд руб., отсекая все заявки со слишком завышенными финансовыми требованиями по годовым процентам от инвесторов. Но даже с учётом этого объём выпуска получился больше, чем 85 млрд руб. на последнем аукционе августа.

Если объём окажется на столь же высоких уровнях, а доллар не подрастёт за это время на внешнем для нас рынке Форекс, то и в России курс на время может даже приспуститься чуть пониже 74 руб. Но вряд ли пока надолго, учитывая остающуюся неопределённость вокруг дела Навального и продолжающиеся народные протесты на улицах белорусских городов», — пояснил эксперт.

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