Москва, , 10:02 — REGNUM Рубль оставался заложником геополитики

Рубль на прошлой неделе оставался заложником скандала с Навальным, а также протестов в Белоруссии. Кроме того, падение рубля усилили распродажи на рынке энергоносителей. Нефть марки Brent 4 сентября снизилась в район отметки $42 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«На этой неделе геополитика продолжит оказывать давление на отечественную валюту, а нефть, напротив, может оказать поддержку хотя бы в начале торговой недели.

На нефтяном рынке после обвала на прошлой неделе назрела коррекция, в рамках которой котировки могут вернуться в район $43 — $43,50 за баррель.

В целом пока ситуация с потенциальными санкциями не прояснится, инвесторы, нерезиденты, вряд ли будут масштабно закрывать свои позиции и активно выходить из рублевых активов.

Поэтому на отечественном валютном рынке вряд ли продолжатся значительные распродажи национальной валюты, однако рубль будет склонен к дальнейшему снижению.

Пара доллар/рубль в ближайшую пятидневку вполне может обновить локальный максимум — 75,98 и продолжить рост», — считает эксперт.

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