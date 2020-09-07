Гусиноозёрск, Бурятия, 7 сентября, 2020, 12:06 — ИА Регнум. В Селенгинском районе Бурятии вновь расконсервируют госпиталь для пациентов с COVID-19. По словам главного врача центральной районной больницы Баира Бальжинова, эпидемиологическая обстановка в районе ухудшается.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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»После относительного благополучия мы ежедневно регистрируем от трёх до шести случаев новой коронавирусной инфекции. В связи с этим, были вынуждены вновь открыть законсервированный до этого ковидный госпиталь», — передаёт портал«Байкал-Daily» его слова.

По его мнению, основной причиной этого стало ослабление ограничительных мер, благодаря чему вновь открылись предприятия общепита и другие заведения. В результате люди, по выражению главврача, «расслабились» и перестали соблюдать дистанцию и носить маски.

В связи с этим он призвал жителей всё же соблюдать требования, напомнив, что скоро начнётся сезонный рост заболеваемости ОРВИ. Сочетание коронавируса и гриппа, по словам Баира Бальжинова, может ещё более усложнить ситуацию, парализовать работу предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Улан-Удэ также пока не всё благополучно. Так, коронавирус выявили у восьми сотрудников многофункционального центра города, в связи с чем учреждение на две недели перешло на обслуживание по предварительной записи. Кроме того, диагноз подтвердился у ученицы гимназии, которая успела посетить занятия. В числе контактных лиц её одноклассники и четверо учителей.

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