Улан-Удэ, 7 сентября 2020, 12:01 — REGNUM В Бурятии выявили коронавирус у ученицы улан-удэнской гимназии №29. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, девочка успела посетить учебное заведение.
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Как отмечается, её проверили на заражение после подтверждения диагноза у члена семьи.
«Находилась на домашней изоляции. Однако успела посетить накануне образовательное учреждение. Управлением Роспотребнадзора незамедлительно начат комплекс противоэпидемических мероприятий», — отметили в управлении.
К настоящему времени специалисты установили круг контактных лиц, в число которых входят одноклассники школьницы, а также четыре учителя. Они изолированы и находятся под наблюдением.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее очаг коронавируса был выявлен в многофункциональном центре Улан-Удэ. К настоящему времени диагноз подтвердился у восьми сотрудников. В связи с этим учреждение на две недели перешло на обслуживание по предварительной записи.
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