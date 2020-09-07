Улан-Удэ, , 09:11 — REGNUM Многофункциональный центр Улан-Удэ на две недели переходит на обслуживание по предварительной записи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Бурятии, решение принято региональным оперативным штабом после выявления очага коронавируса среди персонала центра.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация – все новости»

К настоящему времени диагноз подтвердился у восьми сотрудников. Отмечается, что заражение связано с профессиональной деятельностью одного из работников.

«В настоящий момент санитарными врачами и медицинскими работниками продолжаются необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе определение контактных лиц и организация медицинской помощи», — отметили в правительстве.

Читайте также: Роспотребнадзор: жители Бурятии привозят коронавирус из отпусков