Москва, 7 сентября, 2020, 10:42 — ИА Регнум. Справиться с пандемией коронавирусной инфекции Россия сможет к лету 2021 года. Такой прогноз сделал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В интервью газете «Известия» он пояснил, что этого можно будет добиться с помощью вакцинации большей части населения страны. Гинцбург уточнил, что в России ежегодно планируют производить 80 миллионов доз вакцины от коронавируса. При этом около семисот тысяч доз препарата, разработанного Минобороны РФ совместно с НИЦ им. Гамалеи, планируется выпускать на базе центра. Помимо этого вакцину будут изготавливать на трёх крупных фармацевтических предприятиях.

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«И мы получим хороший процент защищённых людей в нашей стране, что создаст протективный популяционный иммунитет, — подчеркнул директор центра. — И это позволит прекратить эпидпроцесс, то есть неконтролируемое распространение инфекции в популяции».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прогноз по поводу сроков окончания пандемии коронавирусной инфекции сделал академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ профессор Михаил Пальцев. По его словам, население планеты сможет вернуться к обычной жизни в середине 2021 года.

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Учёный напомнил, что все крупные эпидемии, от которых страдало человечество, имели три волны. При этом вторая волна — самая сильная, а третья — самая слабая, поскольку организму становится легче одолеть инфекцию.