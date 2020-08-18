Москва, , 12:05 — REGNUM Похоже, что в России коронавирус сдаёт позиции. Победа над новой инфекцией становится реальностью, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя иммунитет к коронавирусу у 20% жителей в регионах страны.

«Сегодня Москва занимает первое место в России по числу заразившихся короновирусом — количество заболевших в столице приближается к 254 тысячам человек.

А количество заразившихся коронавирусом по всей России на 18 августа составляет более 930 тысяч человек и к осени может приблизиться к 1 млн.

Результаты проведенной оценки иммунитета к коронавирусу в 23 регионах вселяют надежду, что не все уж так и плохо в России по сравнению с другими развитыми и густонаселенными странами мира.

Если почти 20% российских жителей имеет устойчивый иммунитет к главной болезни 2020 года, то есть реальный шанс взять под контроль эту болезнь.

Россия первой в мире зарегистрировала долгожданную вакцину, думаю, что в сентябре после прохождения всех необходимых процедур, препарат станет доступен всем желающим», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора, иммунитет к коронавирусу есть у более чем 20% жителей России.

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