Москва, 7 сентября, 2020, 10:33 — ИА Регнум. Большинство жителей России (62%) не хотя переезжать за границу на постоянное место жительство (ПЖМ). ПО данным ВЦИОМ, в основном не желают уезжать из страны люди 45−59 (90%) и старше 60 лет (96%).

Pxhere.com Эмигрант

Читайте также: Около 80% граждан не хотят эмигрировать из России

Рассматривают вопрос переезда на ПЖМ за рубеж только 16% граждан РФ, чаще задумываются о смене страны проживания молодые люди 18−24 лет (38%). При этом за год на 3%. сократилась доля граждан, желающих эмигрировать (29%).

По мнению 51% опрошенных, эмиграция — это нечестный, непатриотичный поступок. Те, кто предпринимают попытки переехать, учат язык (29%), консультируются с теми, кто уже переехал (21%) и копят средства (16%).

Опрос проведен 15 августа 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, не намерены эмигрировать 80% москвичей и 79% жителей субъектов РФ.

Читайте также: Привет ООН — в Крым на ПМЖ переехали более 50 тысяч жителей Украины