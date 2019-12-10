Симферополь, , 16:08 — REGNUM В российский Крым, где по утверждению Международного уголовного суда ООН, нарушаются права человека, переехали на постоянное место жительства более 50 тысяч жителей Украины. Об этом 10 декабря на своей странице в ВКонтакте сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Достаточно сказать, что в наш регион, где, по утверждению авторов доклада, нарушаются права человека, переехали на постоянное место жительства более 50 тысяч жителей Украины. Ещё миллион граждан соседней страны ежегодно приезжает к нам на отдых», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Международный уголовный суд ООН опубликовал отчёт, в котором утверждается, что в Крыму с февраля 2014 года совершались пытки, убийства, незаконные лишения свободы, принуждение к службе в армии, высылка части населения и захват имущества противника, которое «не объясняется нуждами войны», включая частные и культурные ценности.

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