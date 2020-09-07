Оттава, 7 сентября, 2020, 08:22 — ИА Регнум. За последние сутки в Канаде было выявлено 400 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 сентября сообщает канадский минздрав.

Коронавирус. Иван Шилов ИА REGNUM

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По данным министерства, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 131 895.

Также сообщается, что на сегодняшний день Канаде суммарное количество летальных исходов от COVID-19 достигло 9145.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали канадские провинции Квебек (63 497 заразившихся), Онтарио (43 161) и Альберта (14 474).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день в Перу общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 689 тысяч.