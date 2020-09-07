Лима, , 08:16 — REGNUM На сегодняшний день в Перу общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 689 тысяч. Об этом 7 сентября сообщает минздрав страны на своей странице в соцсети Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

По данным министерства, за минувшие сутки общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране возросло на 6275 и теперь составляет 689 977.

Кроме этого, сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Перу на сегодняшний день выросло до 29 838.

Также уточняется, что на сегодняшний день в стране 515 039 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории Мексики было выявлено свыше 4,6 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.