Москва, 7 сентября, 2020, 08:10 — ИА Регнум. Несмотря на падение цен на нефть, активность на внутреннем валютном рынке 4 сентября была низкой. Спокойное поведение участников рынка можно объяснить отсутствием негатива вокруг предполагаемого отравления Алексея Навального, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Торги по рублевым парам закрылись в небольшом минусе. Рубль подешевел на 0,2% к доллару и британцу. К евро закрылся на уровне закрытия 3 сентября. Пара доллар/рубль выросла на 0,20%, до 75,43 руб., евро/руб. — на 0,01%, до 89,22 руб., фунт/рубль — на 0,22%, до 100,10 руб.

Цены на нефть снизились в ходе американских торгов на фоне укрепления доллара США после публикации данных о безработице в стране, а также обвала американских фондовых индексов. Баррель нефть марки Brent подешевел на 5%, до $42,36. Индекс Nasdaq 100 снизился на 1,27%, до 11 622,13.

Количество рабочих мест в США вышло несколько ниже ожиданий, но на достаточно высоком уровне. Рост мест составил почти 1,371 млн за месяц (прогноз был +1,4 млн).

Согласно пересмотренным данным, число рабочих мест в июле выросло на 1,734 млн, а не на 1,763 млн, как сообщалось ранее. Безработица оказалась значительно лучше прогноза и уменьшилась до уровня 8,4.%.

Доллар недолго укреплялся к своим конкурентам. К закрытию торгов в Европе доллар растерял полученную прибыль после выхода статистики. Возможно, его ослабление было связано с длинными выходными в США. 7 сентября рынки в США будут закрыты в связи с Днём труда. Трейдеры закрывали короткие позиции по доллару.

Сегодня, 7 сентября, на торгах в Азии Brent торгуется на уровне $42,24 (-0,16%). Из-за выходного дня в США активность на всех рынках низкая. Чем дольше рубль будет торговаться около 75,30 руб., тем выше вероятность возвращения цены к 74,50 руб.

Российская валюта останется под давлением, пока не прояснится ситуация с Навальным. Если Европа введет санкции против российских долговых бумаг, то они окажут влияние на рубль.

Если они не станут трогать ОФЗ, то санкционная тема против России будет исчерпана и рублю ничего не будет угрожать.

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