Москва, 5 сентября, 2020, 22:17 — ИА Регнум. В столице Российской Федерации уже в конце 2020 года планируется серьезная массовая вакцинация от SARS-CoV-2. Об этом 5 сентября сообщил мэр города Сергей Собянин в интервью Первому каналу.

Mos.ru Сергей Собянин

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По словам градоначальника, в конце года — начале следующего в Москве, вероятнее всего, пройдут мероприятия по массовой вакцинации от коронавируса.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин в интервью для фильма «Непременный Госсовет» на телеканале «Россия 24» заявил, что на территории страны пока нет второй волны пандемии SARS-CoV-2, а есть продолжение первой волны в регионах.

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