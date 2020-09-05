Москва, , 15:38 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в России пока нет второй волны пандемии коронавируса, а есть продолжение первой волны в регионах. Об этом Собянин заявил в интервью для фильма «Непременный Госсовет» на телеканале «Россия 24».

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Напомним, что за последние несколько дней число вновь выявленных случаев коронавируса в России стало немного увеличиваться. Собянин считает, что это нельзя считать второй волной — это прохождение первой волны в регионах, куда коронавирус попал позднее.

«Пандемия имеет очень серьезную специфику, потому что она очень локализована: сегодня говорят о второй волне пандемии, но на самом деле это не вторая волна, это прохождение первой волны разными регионами», — сказал Собянин.

Он отметил, что несколько регионов, среди которых и Москва, уже прошли пиковые значения заболеваемости. Коронавирус в этих регионах окончательно не отступил, но уже не так активно распространяется. А в других регионах его распространение только начинается, что и дает эффект прироста суточных выявленных случаев.