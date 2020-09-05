Минск, 5 сентября, 2020, 21:14 — ИА Регнум. Член президиума оппозиционного координационного совета (КС) Белоруссии Ольга Ковалькова покинула республику минувшей ночью через КПП на границе с Польшей, перейдя границу пешком. Об этом 5 сентября сообщили в белорусском Государственном пограничном комитете.

Rada.vision Ольга Ковалькова

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"Пятого сентября около двух часов ночи она прибыла в пешем порядке в пункт пропуска «Брузги», прошла пограничный контроль, после чего дождалась ближайшего рейсового автобуса сообщением Гродно — Варшава и проследовала на территорию Польши», — сообщили в комитете.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Ковалькова выехала из республики и сейчас находится в столице Польши Варшаве.

В конце августа члены президиума оппозиционного координационного совета Белоруссии Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский были задержаны представителями силовых ведомств республики.

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