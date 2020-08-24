Минск, , 12:06 — REGNUM Члены президиума оппозиционного координационного совета (КС) Белоруссии Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский задержаны представителями силовых ведомств республики. Об этом 24 августа сообщает телеканал «Белсат».

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"Только что Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского задержал ОМОН и куда-то увез в автозаке», — передал телеканал.

Также указывается, что в самом координационном совете данную информацию подтвердили, однако не сообщили подробности задержания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Украины обратился с призывом к своим коллегам из Белоруссии не отвергать «ценные дружеские советы» из Киева по вопросам урегулирования ситуации в республике.