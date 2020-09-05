Берлин, 5 сентября, 2020, 17:36 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко должен отреагировать на требования Европейского союза, в противном случае против страны будут введены новые санкции. Об этом сообщил глава МИД Германии Хайко Маас в интервью газете Bild am Sonntag.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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«Мы (страны ЕС) … приняли решение о санкциях (против Белоруссии), которые сейчас будем претворять в жизнь», — заявил Маас, отметив, что ЕС не признает итоги президентских выборов в Белоруссии.

По его словам, против Минска будут введены новые санкции, если белорусский лидер не отреагирует.

Как передавало ИА REGNUM, 5 сентября президент республики Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности Белоруссии заявил, что главная задача, проблема и обеспокоенность Белоруссии — это экономика.

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