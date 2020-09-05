Минск, 5 сентября, 2020, 16:41 — ИА Регнум. Около 30 человек, которые 5 сентября принимали участие в несанкционированных акциях под негосударственнной символикой в Минске, задержали белорусские правоохранители. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич.

Sergey Rodovnichenko Задержание

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«Их (задержанных в Минске) не более 30 человек, — сказала она. — Они доставлены в территориальные РУВД».

Как передавало ИА REGNUM, 5 сентября пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что 4 сентября за нарушение закона о массовых мероприятиях в стране был задержан 41 человек.

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