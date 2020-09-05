Минск, , 11:07 — REGNUM 4 сентября за нарушение закона о массовых мероприятиях в Белоруссии был задержан 41 человек, сообщила 5 сентября пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

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В 22 акциях протестов оппозиции, которые прошли в 13 населенных пунктах Белоруссии приняли участие порядка тысячи человек, добавила пресс-секретарь МВД.

По информации пресс-секретаря МВД, в акциях в поддержку Лукашенко (в поддержку мира, безопасности и спокойствия) во всех регионах республики состоялось шестнадцать массовых мероприятий, в которых приняли участие порядка полутора тысяч человек.

«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 41 человек. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворен 21 человек», — сообщила на своем telegram-канале пресс-секретарь МВД.

Напомним, в Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента, в которых победу снова одержал Александр Лукашенко. После оглашения предварительных результатов голосования вечером 9 августа недовольные результатами выборов вышли на улицы Минска. Акции протестов оппозиционно настроенных граждан в городах Белоруссии продолжаются до сих пор. На улицы республики также выходят те, кто поддерживают действующую власть Белоруссии.