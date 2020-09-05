Минск, 5 сентября, 2020, 15:52 — ИА Регнум. Главная задача, проблема и обеспокоенность Белоруссии — это экономика. Об этом 5 сентября на совещании с членами Совета безопасности Белоруссии заявил президент республики Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

President.gov.by Александр Лукашенко проводит совещание с членами Совета безопасности

«Есть экономика, значит будет все остальное. Нет экономики — тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, спокойствие в стране», — добавил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что в стране делается немало для нормализации функционирования экономики. Он также подчеркнул, что положительный результат также имеют договоренности с Российской Федерацией.

«Надо отдать должное, и с Россией договоренности, межправительственные консультации дают положительный результат», — отметил президент Белоруссии.

В ходе совещания Лукашенко также затронул эпидемиологическую ситуацию, связанную с заболеваемостью COVID-19 в республике, отметив, что в республике обстановке гораздо лучше, чем в других странах.

«У нас обстановка гораздо лучше, чем в других государствах. Я посмотрел последние сутки, у нас даже по пневмониям очень хорошая отрицательная динамика. То есть больше людей выписываются из больниц, нежели туда поступают», — отметил он.

Возвращаясь к вопросу об экономике, белорусский лидер отметил положительный момент отказа от остановки производства в Белоруссии в период пандемии COVID-19 в тот момент, когда мировые страны закрывали границы и останавливали производство. В связи с этим Лукашенко отметил, что у Белоруссии есть шанс продать с хорошей прибылью произведенную продукцию.

Лукашенко отметил, что ООН опубликовала данные, согласно которым в мире отмечен интенсивный рост цен на продукты питания. В связи с этим президент Белоруссии добавил, что рост цен будет «явно и на другие товары».

«Поэтому очень важно сейчас функционирование наших предприятий, чтобы работала экономика. И главный вопрос, который мы должны сейчас обсудить, — это не только безопасность, стабильность нашего государства, но как мы, люди в погонах, должны обеспечить нормальное функционирование предприятий, чтобы экономика давала нам результат», — заявил глава республики.

Президент Белоруссии предложил участникам совещания проанализировать, что нужно сделать для поддержки правительства, предприятия, Национального банка.

«Нам надо поддержать — всем, кто сегодня занимается безопасностью. А экономическая безопасность — это немаловажный сегмент деятельности нашего государства. Поэтому экономика и еще раз экономика», — подвел итог сказанному Лукашенко.

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