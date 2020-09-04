Москва, 4 сентября, 2020, 20:09 — ИА Регнум. В июле коронавирус был признан основной причиной смерти 4863 человек в России. Такие данные приводит 4 сентября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Сообщается, что ещё в 1059 летальных случаях за июль COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но для подтверждения этого диагноза требуется проведение дополнительных медицинских исследований.

Кроме этого, по данным Росстата, у 1191 умершего пациента COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием и способствовал появлению осложнений, ускоривших летальный исход.

В отдельную группу в официальной статистике выделены пациенты, у которых COVID-19 «являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти». В июле было зафиксировано 2966 таких случаев.

Согласно последним данным, всего в России выявлено более 1 млн 15 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались 17 649 пациентов с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц свыше 832 тысяч человек.

Напомним, в июне, согласно данным Росстата, коронавирус был признан основной причиной смерти 5448 человек в России, ещё около 7,5 тысячи умерших пациентов с COVID-19 относились статистикой в прочие категории.