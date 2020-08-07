Москва, , 19:59 — REGNUM В июне коронавирус был признан основной причиной смерти 5448 человек в России. Такие данные приводит 7 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Машина скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

Сообщается, что ещё в 1589 случаях летального исхода в июне COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но результаты тестов на наличие коронавируса у скончавшихся ещё исследуются.

Кроме этого, у 1399 умерших пациентов COVID-19 повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших летальный исход.

В отдельную группу в официальной статистике также выделены пациенты, у которых COVID-19 был диагностирован, но «никаким образом не повлиял на наступление смерти». В июне зафиксирован 3481 такой случай.

Согласно официальным данным на 7 августа, всего в России выявлено более 877 тысяч случаев заражения коронавирусом, в том числе 5241 — за последние сутки. Скончались 14 725 пациентов, более 683 тысяч человек излечились и были выписаны из больниц.