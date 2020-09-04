Париж, 4 сентября, 2020, 18:28 — ИА Регнум. Во Франции за несколько дней после 1 сентября из-за вспышек коронавируса закрылись уже 12 школ, 4 сентября сообщает агентство Reuters.

Генриетта Браун. Пишущая девочка

Представители Министерства образования Франции сообщили, что родителям школьников, которые оказались без уроков, придется взять отпуск. Однако Министерство труда работает над тем, чтобы один из родителей мог взять оплачиваемый отпуск без ущерба для ежегодного отпуска.

Учебный год во Франции начался 1 сентября. Школы открылись с повышенными санитарно-эпидемиологическими требованиями, и многие работают в ограниченном режиме.

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