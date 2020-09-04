Париж, , 15:53 — REGNUM Из-за распространения COVID-19 во Франции закрылись 22 школы. Об этом 4 сентября сообщил министр национального образования республики Жан-Мишель Бланке, передаёт «Агентство Франс Пресс».

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"К настоящему времени 22 школы закрыты, то есть ученики примерно 120−130 классов не посещают учебные заведения», — сказал Бланке.

Министр уточнил, что речь идёт о десяти школах в материковой части Франции и о 12 школах в заморском департаменте Реюньон.

«Естественно, эти цифры меняются ежедневно», — добавил Бланке.

Несмотря на закрытие 22 школ, Жан-Мишель Бланке заявил, что первая учебная неделя во Франции прошла «скорее хорошо».

«Вопреки опасениям, все ученики вернулись в школы, и меня это очень радует», — поделился министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября 12,4 млн французских школьников вернулись на занятия, несмотря на риск возникновения второй волны пандемии.

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